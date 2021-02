Nove desabrigados pela cheia do Juruá estão com Covid-19 em Cruzeiro do Sul

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), lançou nesta quarta-feira, 17, em todo o Brasil, a Campanha da Fraternidade 2021, que tem como tema “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de Amor”. O lema da campanha: “Cristo é a Nossa Paz”.

Em Rio Branco, o lançamento da Campanha da Fraternidade, vai acontecer durante as celebrações nas paróquias, com transmissão pelas redes sociais. Durante os 40 dias da quaresma várias atividades serão realizadas pelo Instituto Ecumênico e pelas paróquias com o objetivo de concretizar os objetivos da Campanha.

Em mensagem enviada à CNBB para a Campanha da Fraternidade, o Papa Francisco diz que “ao promover o diálogo como compromisso de amor, a Campanha da Fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico. Certos de que ‘devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos, e peregrinamos juntos’, no diálogo ecumênico podemos verdadeiramente ‘abrir o coração ao companheiro de estrada sem medos nem desconfianças, e olhar primariamente para o que procuramos: a paz no rosto do único Deus’.

A Campanha da Fraternidade tem como objetivo: denunciar as violências contra pessoas, povos e a Criação, em especial, as que usam o nome de Jesus; encorajar a justiça para a restauração da dignidade das pessoas, para a superação de conflitos e para alcançar a reconciliação social; animar o engajamento em ações concretas de amor à pessoa próxima; promover a conversão para a cultura do amor em lugar da cultura do ódio; fortalecer e celebrar a convivência ecumênica e inter-religiosa.