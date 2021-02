Cratera aberta ameaça romper estrada e coloca em risco população da Sobral

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) publicou em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 17, um vídeo com os informes repassados pela nova direção do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into).

A visita técnica foi feita em conjunto com representantes da Comissão de Saúde da Câmara de Rio Branco, sindicatos de profissionais de saúde e integrantes da direção do Coren.

Segundo o parlamentar, o atual diretor do Into no Acre, doutor Osvaldo Leal, informou que os acamados internados na Unidade Hospitalar poderão nos próximos dias usar ipads para realizar videochamada com os seus familiares.

O parlamentar informou que os boletins dados pelos profissionais de saúde aos familiares irá ocorrer ao final de cada manhã, mudando o jeito como era feito antigamente, na qual as informações eram repassadas somente ao final do dia.

“Sobre a questão da informação para os familiares de pacientes acamados. Apesar da audiência pública que tivemos, muita gente ainda reclamado. O doutor Osvaldo que é o novo diretor do hospital nos deu novas garantias que irão melhorar a turma que presta informações às famílias. Irão também fazer videochamada com ipad adquiridos e o paciente que não tiver a condição de ter um família aqui, irá se comunicar através de videochamada com os familiares”, afirmou.