“Bens se recuperam, mas a vida não”, diz Gladson sobre restrições da pandemia no Acre

O Pronto-Socorro de Rio Branco abriu mais quatro leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para suprir a demanda de pacientes graves com infecção do novo coronavírus no estado. Segundo a secretaria de Estado de Saúde, a ampliação faz parte do cronograma de serviço, voltado a proporcionar o atendimento necessário a quem procura o PS.

Agora, a unidade de saúde está com 15 leitos ativos, e cinco vagas aguardando a regulação dos pacientes, segundo a gerente de Assistência do PS, Mônica Nascimento. O quarto andar da unidade foi fechado para atender apenas pacientes com Covid-19, e conta com dez leitos de UTI.

Nessa quarta-feira, 17, o Acre somou 302 novos casos de infecção por coronavírus, sendo 225 confirmados por exames de RT-PCR e 77 por testes rápidos. O número de infectados saltou para 53.892 nas últimas 24 horas. Mais 8 notificações de óbitos foram registradas, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 940 em todo o estado.