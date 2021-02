Acre é o terceiro estado do Norte na prioridade de vacinas, segundo cronograma do MS

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O nível do Rio Acre continua subindo na capital acreana. A Defesa Civil Municipal informou que na medição das 6 horas da manhã desta quarta-feira, 17, o nível do Rio Acre atingiu 15,77 metros, o que representa 1,77 metros acima da cota de transbordamento.

A cada minuto que passa e o nível do manancial aumenta, cresce também o número de desabrigados pela enchente. Até agora, 129 famílias tiveram que deixar suas casas em Rio Branco, sendo que 87 estão desalojadas e foram levadas para casas de parentes e outras 45 estão em abrigos montados pela prefeitura. Além de algumas escolas que já estavam sendo usadas desde a subida repentina dos igarapés, os abrigos construídos no Parque de Exposições receberam as primeiras famílias desabrigadas. Aproximadamente 20 famílias já estão no local.

A notícia ruim é que não há previsão de vazante para esta quarta-feira. “Infelizmente o comportamento do Rio Acre ainda é de subida neste momento e na melhor das expectativas podemos ter uma estabilização durante o dia, mas não deve apresentar vazante”, informa Major Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.

Em Rio Branco, o acumulado de chuvas das últimas 24 horas foi de 12,9 milímetros. Desde as 6 horas da manhã de terça, o nível do Rio Acre subiu 25 centímetros.