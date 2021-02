População aproveita feriado para aglomerar na Gameleira

Inteligência da Secretaria de Segurança revela que pessoas ligadas ao tráfico internacional de drogas estão infiltradas entre imigrantes na fronteira do Acre com o Peru

Na manhã desta terça-feira, 16, a Bancada Federal do acre se reuniu, por meio de videoconferência, para tratar da situação dos imigrantes em Assis Brasil, com o Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A reunião ocorreu na Associação dos Municípios do Acre (AMAC).

Em meio a tensão na fronteira, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PT) afirmou que a situação é preocupante. “Estamos a pelo menos um ano vivendo essa crise migratória, em especial, na fronteira com o Peru. Nós tivemos um clima de confronto e hoje os haitianos resolveram confrontar o policiamento peruano. Eles estavam armados com pau e pedras e conseguiram ingressar em Iñapari. É um momento dramático e a população está aflita. Nós preocupa ainda o fluxo de haitianos que continuam chegando, mas acredito que nessa reunião conseguiremos resolver essa situação. Eles enfrentaram homens fortemente armados. A polícia literalmente recuou e essas pessoas entraram no país vizinho”, afirmou.

Desde de domingo, 14, haitianos estão tentando forçar a passagem na ponte em Assis Brasil para entrar no Peru.

Em sua fala, o Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que vem sendo realizado toda uma conversa com o povo peruano, porém destacou que a pandemia da covid-19 fez com que o Governo Peruano adotasse medidas muito duras acerca da sua política de fronteiras. “Estamos acompanhando essa situação. Em função disso, estamos tentando interceder junto ao governo peruano, mas devido a pandemia, não estamos tendo uma abertura grande, porém estamos buscando uma solução. Acerca desse confronto, só dificulta mais a nossa interlocução com o governo Peruano. Estou pedindo para minha equipe fazer uma interlocução junto com as Nações Unidas e com associações de imigrantes para buscar solucionar essa equação. Compartilho a angústia dos senhores, obrigado”, afirmou.

O coordenador da Bancada, senador Sérgio Petecão (PSD) pediu ao ministro Ernesto Araújo, que interceda junto ao Peru, para a entrada dos imigrantes no país. “A intuição da reunião foi debater sobre as questões dos imigrantes que estão querendo ir para o país vizinho, inclusive de forma truculenta, podendo causar uma crise entre os dois países. Na reunião com a presença do embaixador do Brasil no Peru”, disse o congressista.

O deputado federal, Alan Rick, pediu um patrulhamento mais forte do Governo Federal em relação às fronteiras do Acre. “O drama social é grave e precisamos buscar uma solução para esse problema”, afirmou.

O embaixador de assuntos da América do Sul, Rodrigo Baena, reafirmou que está em curso uma interlocução junto ao Governo Peruano e o Itamarary. “Temos conversado com as autoridades peruanas junto ao Itamaraty e também do governador de Madre lo Dias, região de confronto. Temos procurado nessa conversa buscar para que ocorra um entendimento bi-lateral e que não ocorra constrangimentos. A importância das organizações é muito importante nesse momento. Não vamos deixar de ir adiante em buscar de dar um fim nesse problema”, afirmou.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo César, pediu que a bancada federal reforce o pedido de policiamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas fronteiras para coibir a ação de coiotes. Ele revelou que segundo dados da inteligência, o acampamento na ponte é composto por integrantes de várias nacionalidades, não somente haitianos. “Tem pessoas nos acampamentos ligados ao tráfico de drogas internacional”, relatou.