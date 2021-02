Governo envia equipe para verificar de perto enchente em Santa Rosa do Purus

O Ministério da Educação (MEC) já definiu que as inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), edição do 1º semestre de 2021, ocorrerão de 6 a 9 de abril. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, na página do Sisu. O cronograma e as regras da próxima edição do Sisu foram oficializadas por meio do Edital Nº 10, publicado hoje, 11, no Diário Oficial da União (DOU).

Para participar do Sisu do 1º semestre de 2021 será exigido do candidato que ele tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2020, obtido nota superior a zero na prova de redação, e não tenha participado do Enem na condição de treineiro.

O resultado da chamada única da primeira edição de 2021 do processo seletivo do Sisu será publicado no dia 13 de abril. Durante o período de 14 a 19 de abril será o período para efetuar a matrícula ou o registro acadêmico na instituição de ensino para a qual o candidato tenha sido selecionado.

Quem não for selecionado na chamada única do Sisu poderá disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera. O prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera será de 13 a 19 de abril.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC, no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção. Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida no Enem.

O prazo para as instituições de nível superior aderirem terminou dia 12.