Tensão aumenta na fronteira e prefeito teme confronto entre imigrantes e polícia peruana

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoiará o plano de investimentos de 9 distribuidoras de energia elétrica do Grupo Energisa, com foco na melhoria dos serviços, expansão da rede de distribuição e ampliação do número de clientes atendidos. Ao todo, estas empresas atendem 10 diferentes estados, entre eles o Acre.

O financiamento do BNDES será de R$ 1,49 bilhão, dos quais R$ 965 milhões na modalidade direta e R$ 522 milhões por meio indireto.

A operação do BNDES ocorre no âmbito do Finem – Distribuição de Energia Elétrica, com a concessão de crédito individual a cada uma das nove companhias. O prazo de execução do projeto é de até dois anos e a perspectiva é de geração de 7.162 empregos durante a sua implantação.

Além do Acre, os planos de investimentos das distribuidoras do grupo no Mato Grosso (EMT), Mato Grosso do Sul (EMS), Minas Gerais (EMG), Paraíba (EPB), Rondônia (ERO), Sergipe (ESE), Minas Gerais, São Paulo e Paraná (ESS) e Tocantins (ETO) envolvem sobretudo aquisição de equipamentos e realização de obras com vistas à modernização de infraestrutura e melhoria operacional.

Todos esses investimentos são fundamentais para o desenvolvimento econômico nas áreas de atuação das companhias, de forma a contribuir para o suprimento da demanda crescente por energia.

O apoio do BNDES também busca a melhoria da qualidade e minimizar perdas técnicas e comerciais das distribuidoras, aspectos controlados pela Agência de Energia Elétrica (Aneel) e que influenciam no cálculo das tarifas. Além disso, o projeto está em acordo com o Plano Nacional de Energia 2030 proposto pelo Governo Federal, que prevê ampliar e reforçar a rede de interligações, incluindo a rede de distribuição de energia.

As nove empresas são sociedades por ações, subsidiárias do Grupo Energisa, que atuam na prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Com sede em Cataguases/MG, a Energisa é a quinta maior companhia de distribuição de energia do Brasil, atendendo cerca de 20 milhões de pessoas em 862 municípios. A Energisa também atua nos segmentos de geração, transmissão, geração distribuída e comercialização de energia elétrica.

Fundado em 1952 e atualmente vinculado ao Ministério da Economia, o BNDES é o principal instrumento do Governo Federal para promover investimentos de longo prazo na economia brasileira. Suas ações têm foco no impacto socioambiental e econômico no Brasil. O Banco oferece condições especiais para micro, pequenas e médias empresas, além de linhas de investimentos sociais, direcionadas para educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e transporte urbano. Em situações de crise, o Banco atua de forma anticíclica e auxilia na formulação das soluções para a retomada do crescimento da economia.

Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o maior do setor elétrico com capital nacional e também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (2019), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20,5 mil empregos diretos e indiretos.