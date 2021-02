Saúde de Bocalom deixa UBSs e URAPs fechadas e causa superlotação nas UPAs de Rio Branco

O governador Gladson Cameli (Progressistas) em reunião na manhã desta segunda-feira, 15, com a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT) colocou o governo à disposição para ações pontuais no município.

Cameli anunciou o envio de cestas básicas aos moradores que estão sentindo na pele transbordamentos dos rios Tarauacá e Muru. A reunião teve a participação do deputado federal, Jesus Sérgio (PDT) e do diretor do Deracre, Petrônio Antunes.

“Nos reunimos também com o Corpo de Bombeiro, para tratar sobre as enchentes no município de Tarauacá. O subcomandante Coronel Charles Santos, colocou sua equipe à disposição para auxiliar o município, o estado também prestará suporte com cestas básicas”, afirmou

Segundo informações, mais de 1.200 casas foram atingidas com a cheia dos rios Tarauacá e Muru, na região do Envira. 52 pessoas estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Municipal.

A assistência Social está ajudando com a doação de sopa para as famílias atingidas. A prefeitura de Tarauacá garante que o plano de contingência vem sendo executado.