Boia do Flutuante vai parar em pilar de ponte após cheia do Rio Acre

Foto: Júnior Aguiar/Secom

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgado na tarde deste domingo, 15, mostra que mesmo com a abertura de 31 novos leitos no Acre, a situação continua preocupante. No início do ano, o Estado tinha 65 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) disponíveis em todo o Estado.

Atualmente, essa capacidade foi reforçada com a instalação de 31 novos leitos de UTI, ao total chegando a 96 leitos de UTI. No entanto, desse montante, somente quatro estão vagos em todo o Acre.

Dos 60 leitos disponíveis em Rio Branco, 59 estão ocupados. Sendo que dos 50 leitos de Unidade Tratamento Intensivo (UTI) destinados à Covid-19 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into), unidade referência para atendimentos, 49 estão ocupados.

Outro dado alarmante é em relação aos leitos clínicos, dos 100 disponíveis no Into, 94 estão ocupados. No Pronto Socorro, dos 20 leitos disponíveis, 19 estão ocupados e ainda cinco estão internados em leitos clínicos.

Já na região do Juruá, que engloba Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Marechal Thaumaturgo, dos 26 leitos de UTI existentes, 24 estão ocupados, registrando 92,3% de ocupação. Os leitos clínicos somam 104 e 78 estão ocupados, registrando 75% de ocupação.

Segundo dados do boletim da Secretaria Estadual de Saúde, a soma dos pacientes internados em leitos de clínicas no Hospital de Campanha do Juruá, Into e o Pronto Socorro, são de 174 pacientes internados, para apenas quatro leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Segundo dados do boletim, foram identificados 266 pacientes internados nos estabelecimentos monitorados, dos quais 258 com teste positivo para Covid-19. Do total hospitalizado, 92 estão em UTI e 174 em leitos (clínicos, obstétricos e pediátricos).

Já regional do Alto Acre, que engloba as cidades de Brasileia e Epitaciolândia, dez estão ocupados, num total de 18 leitos disponíveis. A regional do Alto Acre é a única que não tem leitos de UTI para a Covid-19.