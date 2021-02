Idoso de 91 anos que teve 80% do pulmão afetado pela Covid-19 se emociona com a vacina

O Acre confirmou mais 7 mortes decorrentes de complicações da Covid-19 neste sábado (13). A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) também destaca que o estado registra 372 casos de infecção por coronavírus, sendo 204 confirmados por exames de RT-PCR e 168 por testes rápidos. Agora, o número de infectados subiu de 52.548 para 52.920 nas últimas 24 horas.

Entre as 7 mortes confirmadas neste sábado, 4 são do sexo masculino e 3 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 917 em todo o estado. Entre as vítimas fatais, está uma jovem de 19 anos, natural do município de Assis Brasil.

Até o momento, o Acre registra 146.768 notificações de contaminação pela doença, sendo que 92.995 casos foram descartados e 853 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 45.594 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 249 pessoas seguem internadas.

Os óbitos do sexo masculino:

Morador de Rio Branco, J. R. A. S., de 64 anos, deu entrada no Pronto-Socorro, no dia 9 de fevereiro, vindo a falecer no dia 10.

Morador de Xapuri, A. M. M., de 66 anos, faleceu no dia 27 de janeiro em domicílio.

Morador de Rio Branco, J.V.O.S, de 70 anos, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 1 de fevereiro, vindo a falecer no dia 13.

Morador de Rio Branco, A. F. C de 77 anos, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia, 10 fevereiro, vindo a falecer no dia 12.

Óbito do sexo feminino:

Moradora de Assis Brasil, B. A. A. S., de 19 anos, deu entrada no dia 29 de janeiro na Fundação Hospitalar, vindo a falecer no dia 9 de fevereiro.

Moradora de Xapuri, H. M. A., de 90 anos, faleceu no dia 26 de janeiro em domicílio.

Moradora de Rio Branco, L. P. O. de 62 anos, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia, 20 de janeiro, vindo a falecer no dia 31.