PP emite nota em defesa de Bestene e destaca lealdade e compromisso do deputado

O Partido Progressistas (PP), em nome da executiva estadual, emitiu uma nota neste sábado (13) em defesa do deputado estadual José Bestene. A legenda se posicionou após ele e seus familiares serem alvos de ataques no intuito de macular a imagem, história e trabalho do parlamentar a favor do povo acreano.

Em nota, o Progressistas, partido do parlamentar, reitera “a lealdade, compromisso e honradez” do deputado com o grupo político.

Confira a nota na íntegra:

O Partido Progressistas/Acre, em nome da executiva estadual, manifesta apoio e solidariedade ao deputado José Bestene e informa que o mesmo não tem nenhuma ligação com a operação desencadeada nesta sexta-feira, 12, pela Polícia Civil. De forma maldosa, tentaram vincular sua imagem com o fato, que não tem ligação com o parlamentar.

Grande liderança do partido no estado, Bestene sempre se pautou na verdade, lealdade e honradez ao nosso grupo político.

O Progressistas reitera ainda que não compactua com atos ilícitos, apoia incondicionalmente o trabalho da Justiça e reafirma o compromisso na defesa da Constituição e da democracia, e espera que os atos investigados sejam esclarecidos e as pessoas envolvidas possam exercer o legítimo direito de defesa.

Rio Branco, AC, 13 de fevereiro de 2021

Mailza Gomes

Senadora da República e Presidente do Progressistas/Acre