Concursos Públicos: confira os processos seletivos que estão abertos

Em 2021, diversas vagas serão ofertadas através dos certames

Processos seletivos que concedem emprego em órgãos públicos, os Concursos Públicos atraem pessoas que buscam oportunidades oferecidas pelo estado de forma democrática. Durante o ano, diversos certames em diferentes áreas são lançados em todo país. Por isso, ficar atento ao cronograma de inscrições é o primeiro passo para se dar bem, assim como se preparar para as provas o quanto antes porque a concorrência é, quase sempre, alta.

Instituições conhecidas como bancas organizadoras intermediam os processos seletivos lançados durantes o ano. As mais conhecidas são a Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Carlos Chagas (FCC) e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Uma vez definida a banca, o edital do concurso pode ser publicado. Só então os interessados podem iniciar os trâmites para participar.

Os concursos são divididos em diversas etapas que vão desde a aprovação do Ministério da Economia, para os concursos federais, do Estado, para os concursos estaduais ou do município, até a homologação do candidato na vaga contemplada. A boa notícia é que já existem concursos lançados e programados para 2021. Alguns estão previstos mas não têm ainda data definida para serem realizados.

Confira, abaixo, a lista de concursos com editais lançados:

Ministério da Economia: 100 vagas imediatas e 490 vagas de cadastro reserva para quatro cargos que exigem Nível Médio, Técnico e Ensino Superior. Interessados devem realizar a inscrição no site www.idib.org.br até as 23:59h do dia 14 de março. A taxa de inscrição varia entre R$ 36 e R$ 38. O prazo de duração dos contratos dos candidatos habilitados será de um ano, podendo ser prorrogado por até cinco anos. As provas estão previstas para o dia 11 de abril, em Brasília.

Remuneração: R$ 1.700 (nível técnico) / R$ 6.300 (nível superior)

Polícia Rodoviária Federal: 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal para profissionais de nível superior de qualquer área. Possuir Carteira Nacional de Habilitação “CNH” categoria B é uma das exigências. Inscrições devem ser feitas no site da Cebraspe até as 18h do dia 12 de fevereiro. A taxa de inscrição será de R$ 180 para todos os participantes. As provas estão previstas para o dia 21 de março.

Remuneração: R$ 9.899,88

Concurso Agência Nacional de Mineração (ANM) 2021: 40 vagas imediatas para o cargo de Técnico em Segurança de Barragem, para profissionais do nível superior das áreas de Geologia, Engenharia Geológica, Engenharia de Minas, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, ou Engenharia Florestal. O concurso ANM 2021 pede que os candidatos possuam experiência de mais de cinco anos ou título de mestrado/doutorado na área de formação. Interessados devem realizar a inscrição no site da Cebraspe até as 18h do dia 12 de fevereiro. A taxa de inscrição será de R$ 180. Doadores de Medula Óssea e cadastrados no CadÚnico podem solicitar isenção. As provas estão previstas para acontecer no dia 21 de março.

Remuneração: R$ 8.300

Concursos públicos nacionais que ainda aguardam aprovação e definição das bancas organizadoras:

Concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Concurso do Banco Central;

Concurso Controladoria-Geral da União;

Concurso Receita Federal;

Concurso Anvisa;

Concurso Inmetro;

Concurso Tribunal de Contas do Amazonas;

Concurso Ibama;

Concurso Funai.

Prepare-se com o Educa Mais Brasil

A preparação para um concurso exige muito estudo, disciplina e dedicação. O Educa Mais Brasil, maior programa de incentivo à educação, oferta bolsas de até 70% para diversas modalidades, incluindo cursos preparatórios para concursos. Acesse o site do programa e saiba mais!

* Com informações dos sites Ache Concurso e Concursos no Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil