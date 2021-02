Tarauacá, Jordão e Feijó receberão mais de R$ 90 milhões em investimentos do governo

A deputada Jéssica Sales (MDB) participou no final da tarde desta terça-feira 9, da audiência da bancada acreana com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Os parlamentares federais, o ministro e os técnicos do Ministério da Saúde trataram sobre o agravamento da situação da Covid-19 e dengue no Acre.

Diante do aumento acelerado de casos e da evidente falta de leitos para acolher os infectados, a deputada Jéssica Sales fez um apelo ao Ministro Pazuello, para que seja viabilizada, com urgência, a transferência dos pacientes em situação mais grave para outros estados.

Dada a importância do apelo, o ministro Pazuello acionou imediatamente a equipe do Ministério da Saúde para o suporte ao Acre na remoção dos pacientes que estão sem leitos. Pazuello deu ainda a garantia do atendimento de todas as outras demandas que estão sendo reivindicadas pelo governo estadual como, por exemplo, o envio de médicos, respiradores, leitos e equipamentos.

“Fiquei muito feliz com a conduta do ministro Pazuello; não me surpreendi porque desde que foi reconhecida a situação de pandemia no país o Governo Bolsonaro tem dado todo o apoio ao Acre no combate à Covid-19. Foram mais de R$ 100 milhões em recursos, conforme relata o Ministério da Saúde”, disse a deputada.

Jéssica Sales agradeceu pela sensibilidade do ministro Eduardo Pazuello e pela assistência que o presidente Jair Bolsonaro tem dado ao povo acreano desde o início do enfrentamento da pandemia.

“Esta audiência foi necessária e muito proveitosa porque o ministro Pazuello se colocou à disposição do Estado em todas as demandas que o governo estadual precisar. Mais uma vez, o governo Bolsonaro se coloca à disposição do povo acreano num momento tão difícil. Estou muito agradecida”, ressaltou.