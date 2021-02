Primeira-dama entrega cestas básicas e firma parceria de ações sociais no Quinari

Nesta quarta-feira, 10, a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, recebeu 100 cestas básicas, que serão distribuídas para mulheres do município que estão em situação de vulnerabilidade. As cestas foram entregues pela primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli.

“Para mim é uma alegria estar aqui hoje estreitando esse laço com a prefeita Rosana Gomes, que tem feito um excelente trabalho e está de parabéns. Trouxemos essas cestas básicas porque sabemos que as mulheres foram as mais atingidas na pandemia. Esse foi apenas o primeiro passo, pretendemos fazer muito mais em parceria com a Prefeitura”, declarou a primeira- dama.

Para Rosana Gomes a política pública voltada paras as mulheres é importante e está entre as prioridades da sua gestão. “Reconhecemos como é importante uma atuação política voltada para as mulheres da nossa cidade, em especial aquelas que se encontram em situação vulnerável. A palavra para mim hoje é gratidão por estarmos afinando essa parceria em prol de Senador Guiomard”, disse.

Além das cestas, a Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ana Paula Lima, também presente, apresentou um projeto de Bolsa Emergencial que vai beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social, na faixa da extrema pobreza. “É um auxílio no valor de R$ 150 que será garantido para aquelas famílias que não recebem nenhum outro benefício e portanto, estão extremamente necessitadas. Hoje ainda teremos uma reunião com os representantes das prefeituras para apresentar o projeto e explicar como se dará essa seleção que será feita pelo CRAs de cada município. O nosso objetivo é que em março já esteja disponível”, explicou Ana Paula Lima.