Idoso de 107 anos deixa de ser vacinado pela prefeitura por falta de Cartão do SUS

Além de enfrentar a lentidão na campanha de vacina contra a Covid-19, quem faz parte do grupo prioritário nesta primeira fase da vacinação, que são os profissionais de saúde, idosos acamados com mais de 80 anos e agora idosos acima de 90 anos, ainda precisa conviver com a burocracia desnecessária que pode matar.

O ac24horas teve conhecimento da história de um idoso de, acreditem, 107 anos, acamado, que sofre com diversas comorbidades, e que não foi vacinado em um primeiro momento pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco mesmo comprovando ter mais de um século de vida.

A família do idoso fez o procedimento de cadastro que é orientado pelo próprio município para agendar a vacinação. Ocorre que a imunização foi negada ao senhor por conta da falta do Cartão do SUS, mesmo com a apresentação de um documento de identidade.

Para conseguir que o idoso fosse imunizado, quase uma semana depois, a família foi obrigada a descumprir orientação médica e levou o homem de 107 anos de carro para o primeiro dia de vacina no modelo drive thru onde finalmente foi vacinado na manhã desta quarta-feira, 10.

O ac24horas procurou a Secretaria Municipal de Saúde para obter explicações sobre a situação que colocou em risco a vida do idoso. O próprio secretário Frank Lima, afirmou que a falta do Cartão do SUS não é motivo para que alguém que se enquadre nos critérios e faça parte dos grupos prioritários deixe de ser vacinado. “Nós vamos apurar para saber o que aconteceu. Isso não pode acontecer. O Cartão do SUS é um documento que ajuda, mas que não é obrigatório. Vamos identificar qual a equipe foi responsável por esse erro e tomar as providências cabíveis para que não volte a ocorrer”, afirma Lima.

De acordo com dados da prefeitura, o número de idosos acamados que fizeram pedidos para vacinação na própria residência chegou a 322 pessoas e a SEMSA foi obrigada a dobrar o número de equipes para este tipo de serviço. Agora são 8 equipes que realizam a imunização entre os idosos que não podem sair de casa.