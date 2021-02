Gladson e Bittar se encontram, “fumam cachimbo da paz” e garantem apoio a Bolsonaro em 2022

O governador Gladson Cameli recebeu na manhã desta quinta-feira, 11, o senador Márcio Bittar (MDB), relator do orçamento da União em 2021. O encontro ocorreu no escritório do chefe do executivo e serviu para que ambos parassem arestas de supostos desentendimentos, principalmente após Bittar não participar da última reunião da bancada federal com governo que foi marcada por confusão.

Na reunião, que teve tom amistoso, Cameli se comprometeu com Bittar que alinhará sua equipe para que o Acre se prepare para receber investimentos na área de saúde, agronegócio e infraestrutura. Na última reunião com a bancada, o descontentamento dos deputados e senadores era que o Estado não tem agilizado projetos e muitas obras que já deveriam está em execução, nem ao menos foram lançados seus editais. Outro ponto seria o fato de integrantes do governo Cameli fazerem campanha nas redes sociais contra deputados e senadores que apoiam Bolsonaro.

“Foi uma reunião para nós alinharmos politicamente e pessoalmente. O Márcio vai nos ajudar a passar por essa fase e reforçamos a ele nosso apoio e parceria com o Governo do presidente Jair Bolsonaro”, disse Cameli prometendo mais empenho no planejamento.

Já Bittar ressaltou que o encontro foi de “amigos de longa data”. “Sentei com o o governador e e ele reforçou que o candidato dele em 2022 é o Bolsonaro, que enviou muitos recursos para o Acre. O nosso presidente não pode ser alvo de uma campanha por parte de setores do Governo do Acre e coloquei isso em pratos limpos para o governador e ele entendeu. Estamos alinhados, somos irmãos”, disse.