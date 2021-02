Acre volta a ser alvo do golpe da falsa passagem aérea e polícia civil faz alerta

Muitos acreanos voltaram a procurar a delegacia para denunciar o golpe da falsa passagem aérea nos últimos dias. Por isso, a Polícia Civil do Acre emitiu um alerta para orientar a população a tomar cuidados ao adquirir passagem em sites ou empresas que não estejam devidamente cadastrados nos órgão de controle como Ministério do Turismo (MT).

De acordo com a polícia, o golpe não é uma novidade, mas vem atingindo um grande número de pessoas no estado, vítimas de estelionatários e ocorre, sobretudo, com o uso das redes sociais. “O golpe funciona quando o estelionatário divulga em grupos de WhatsApp, Facebook e em outras redes sociais que vende passagens aéreas em promoção com preços bem abaixo do mercado. Atraída pela “oferta imperdível”, a vítima faz contato com o estelionatário e negocia a compra da passagem aérea”, explica.

O estelionatário, por sua vez, envia o localizador da passagem aérea, o qual pode ser falso ou mesmo verdadeiro; mas neste último caso, em regra, é adquirido por milhas, as quais o estelionatário cancela após receber a quantia negociada com a vítima.

“Acreditando que o negócio deu certo, a vítima efetua o pagamento por meio de depósito ou transferência (normalmente para conta de terceiros, cuja agência bancária está sediada em outro estado) e quando vai viajar (ou mesmo checar a passagem na companhia aérea) descobre que não há reserva em seu nome”, informa a polícia.

A instituição alerta que, embora o estelionatário adquira a passagem por meio de milhas, no primeiro momento, a companhia aérea irá confirmar a reserva, contudo, ao se aproximar da data da viagem, o estelionatário cancela o bilhete e quando a pessoa vai para o aeroporto é que percebe que foi vítima de golpe.

Há suspeita de que existe uma organização criminosa por trás do golpe, com tarefas delimitadas a cada membro da organização, que quase sempre são pessoas que residem fora do Acre. “Outra grande dificuldade encontrada pela vítima é o reembolso dos valores financeiros perdidos no golpe, pois o dinheiro depositado passa por várias contas bancárias em nome de terceiros até ser sacado pelos criminosos”, salienta.

Entre as formas de evitar esse tipo de golpe, estão: desconfiar se o preço estiver muito atrativo; anotar a maior quantidade de informações sobre a empresa ou pessoa com quem está negociando a compra da passagem, pesquisar na internet eventual reclamação da empresa ou da pessoa com quem você está negociando a compra da passagem, entre outras.