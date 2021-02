Sem amparo da prefeitura, alagados da Vila Maria reclamam de Bocalom

Cerca de 50 famílias residentes no ramal Vila Maria, situado no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco, reclamam estar desamparadas pela prefeitura gerida por Tião Bocalom e o poder público municipal e estadual. Isso porque as últimas chuvas eu caíram na capital acreana destruíram o pouco que tinham e, segundo eles, ninguém estendeu a mão aos alagados.

A situação, segundo eles, só não é pior, devido à solidariedade entre os moradores e voluntários. A comunidade relata ainda que o prefeito Tião Bocalom não apareceu para prestar nenhum tipo de atendimento às famílias atingidas.

Nesta quarta-feira, o Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento e já está com 14,16 metros, mais de 10 centímetros acima do nível de transbordo. Com isso, igarapés em diferentes pontos da cidade acabam inundando.

O videomaker Whidy Santos mostra a situação.

Assista ao vídeo: