Para evitar novas mutações do coronavírus, Thor Dantas defende que região Norte vire prioridade na vacinação

O médico infectologista e membro do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, Thor Dantas, usou o seu Twitter nesta terça-feira, 9, para cobrar das autoridades de saúde, que a região Norte do país vire prioridade em relação à vacinação contra à covid-19.

O post do infectologista ocorre após os cientistas falarem de uma possível 3ª onda de coronavírus em Manaus (Amazonas). A mesma equipe de cientistas que previu, em artigo publicado em agosto na Nature, o segundo colapso na saúde em Manaus por causa da covid-19, aponta agora para uma terceira onda do coronavírus na região.

Segundo os pesquisadores, o Estado do Amazonas corre o risco de espalhar a crise sanitária para todo o território nacional, caso as autoridades não imponham lockdown com pelo menos 90% da população isolada e vacinação em massa mais acelerada do que no restante do País.

“Penso que o país deveria vacinar a região Norte prioritariamente, em caráter de urgência, com campanha populacional regional de massa. Se justifica devido ao número de casos + caos nos sistema de saúde + emergência de nova variante. A melhor arma que existe é a maior chance que temos”, escreveu.

Em 25 de janeiro, a nova cepa do coronavírus que circula em Manaus (Amazonas), segundo profissionais da saúde, já está em Cruzeiro do Sul (AC). A informação foi repassada por uma médica que atua no Juruá e, para ela, essa seria a causa do contágio maior entre os jovens e aumento da gravidade dos casos e internações que vem ocorrendo no Hospital de Campanha do Juruá. A afirmação é da infectologista Rita de Cassia Lima, que atua na saúde do Estado e do município.

Segundo a infectologista, a variante do vírus está levando pessoas jovens sem comorbidades direto para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Na minha opinião, essa variante está causando todo esse aumento de gravidade dos casos, por isso a população precisa se cuidar e usar máscaras”, explicou.