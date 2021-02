Juíza Maria Rosinete toma posse como presidente da Asmac dia 11

A família do senhor João Francisco de Melo está revoltada com a prefeitura de Rio Branco. É que no site da gestão, foi colocada a foto de João para ilustrar uma matéria sobre o início da campanha de vacinação contra a Covid-19.

Ocorre que João Francisco morreu em 15 de agosto do ano passado, quando não havia nem vacina ainda contra a pandemia. A foto, tirada dos arquivos da prefeitura, incomodou os familiares.

Relacionado

Inêz Melo, filha de João, fez uma publicação revoltada em uma rede social. “Em nome dos meus irmãos gostaríamos que essa mensagem fosse retificada e que o Ministério Público do Acre averiguasse o fato. A notícia relata que esse senhor da foto, João Francisco de Melo tenha sido vacinado para Covid 19. Nosso pai faleceu dia 15 de agosto de 2020 e a razão não foi Covid. Eu fiquei muito triste em me deparar com essa situação. Salvei todos os arquivos pra entender de onde partiu a fonte da matéria. Utilizaram a imagem do nosso pai já falecido para se vincularem a uma matéria falsa”, escreveu.

Inêz, que se encontra fora do Acre fazendo um tratamento de saúde, afirmou ao ac24horas que a família vai acionar o Ministério Público. “Eu vou pedir a um dos meus irmãos para ir ao MP. Já pedi uma explicação do secretário, mas ninguém me respondeu. Não poderiam usar uma foto do meu pai, que já morreu, e não estava sendo vacinado contra a Covid-19. Vou entrar com ação contra a prefeitura pelo uso da imagem do meu pai. É um absurdo”, afirma.

A reportagem do ac24horas procurou o secretário de comunicação de Rio Branco, Aílton Oliveira, que afirmou que ainda não tinha tido conhecimento da polêmica, mas prometeu se posicionar assim que obtivesse informações sobre o caso.