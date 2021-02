Governo coloca 65 militares, barcos e caminhões para atender alagados

As vendas no comércio varejista caíram 17,5% em dezembro de 2020, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada na manhã desta quarta-feira (10) pelo IBGE.

Foi a maior queda do país no período mas não ocorreu só no Acre. O resultado negativo atingiu 26 das 27 Unidades da Federação: Rondônia (-12,0%) e Maranhão (-8,3%) completam o trio de Estados de pior desempenho no período. Por outro lado, Amapá apresentou estabilidade.

“Na mesma comparação, no comércio varejista ampliado, a variação entre novembro e dezembro foi de -3,7%, com predomínio de resultados negativos em 26 das 27 unidades da federação, com destaque para: Acre (-12,8%), Rondônia (-7,7%) e Santa Catarina (-5,7%). Amapá foi a única UF com variação positiva (3,8%) para este indicador”, relata o IBGE.

Comparado a dezembro de 2019, no entanto, o varejo acreano cresceu 5,0%. No país, o acumulado de 12 meses (dezembro/19-dezembro/20) é de 1,0%, quarto ano de crescimento.

“Em síntese, a trajetória dos indicadores divulgados pela Pesquisa Mensal de Comércio ao longo do ano de 2020 foi marcada pela influência da atual pandemia de Covid-19. No caso do volume de vendas no varejo, na comparação mês contra mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal, após variações no primeiro bimestre, o comércio passou a registrar quedas cujas amplitudes foram as maiores da série no campo negativo. A partir de maio, o varejo iniciou trajetória de recuperação por seis meses seguidos, atingindo patamares recordes históricos. Nos últimos meses do ano, o indicador da margem vê seu ritmo diminuir muito por conta de pressões inflacionárias em produtos alimentícios, com impacto no setor de hiper e supermercados. Na comparação interanual, o comércio experienciou consecutivamente ritmo positivo pelos setes últimos meses do ano, o que contribuiu para que o varejo fechasse 2020 acumulando 1,2% de variação, quarto ano seguido no campo positivo, sendo o menos intenso, em termos de magnitude, do período”, informa a PMC.