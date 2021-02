Gladson e Ana Paula visitam famílias atingidas por cheia do Igarapé Batista e entregam sacolões

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O governador Gladson Cameli e a primeira-dama Ana Paula estiveram na tarde desta quarta-feira, 10, na rua dos médicos, no bairro Parque das Palmeiras, em Rio Branco, visitando as centenas de famílias atingidas pela cheia do Igarapé Batista que transbordou no último final de semana.

Acompanhado de assessores e de assistentes sociais, o casal ouviu reivindicações dos moradores que afirmaram que não receberam nenhuma ajuda do poder público desde que o manancial transbordou. O ac24horas esteve no local e pode verificar o cenário desolador com casas ainda submersas pelas águas.

Quase 200 sacolões foram doados para a comunidade carente. Kits de limpeza também foram entregues.

“Não é uma questão de quem é a responsabilidade, é mais que o poder público de um modo geral, aí eu reforço no que eu venho dizendo, tem que está unido, tem que está falando uma língua só que é o bem estar social da população. Não adianta a gente querer o culpado. Nós fomos eleitos para tentar achar uma solução e tudo é mais fácil quando há uma união e é isso que eu tenho pedido, a união de toda a classe política, que é a união de todos que nós estamos vivenciando a cheia, a covid-19, que é um vírus traiçoeiro mesmo, e ainda temos a dengue, quando essas águas baixarem. Os nossos hospitais estão cheios e se a gente não tiver esse alinhamento, o mesmo discurso que é colocar o povo em primeiro lugar, fica difícil. Eu estou aqui para dizer que estou pronto, a prefeitura tem sinalizado para dizer que estamos juntos para fazer ações participativas”, disse Cameli.

Principal entusiasta da entrega de sacolões e kits de limpeza, a primeira-dama destacou que é importante o Estado conhecer a realidade das pessoas que mais precisam. “Estamos fazendo o levantamento dessas famílias para posteriormente fazermos ações e políticas públicas em benefício delas. As pessoas precisam conversar, ouvir um pouco a situação e ficar com o pé no chão para saber a realidade das pessoas”, frisou.