Preço dos combustíveis não param de subir desde o fim de 2020

O senador Sérgio Petecão (PSD) cumpriu neste final de semana uma extensa agenda nos municípios banhados pelos rios Iaco e Purus. Na sexta-feira, 5, ele se deslocou de barco para o município de Santa Rosa do Purus. No sábado após reunião com prefeito, vereadores e lideranças indígenas, fez uma prestação de contas do mandato.

No domingo, 7, o parlamentar federal fez questão de conhecer pessoalmente as dificuldades que as comunidades indígenas enfrentam.

Acompanhando do prefeito de Manuel Urbano, Tanizio Sá (MDB) e do vice Valdir Kaxinawa (PSD), Petecão ouviu atentamente as lideranças indígenas da comunidade Nova Aliança no Alto Purus. Ele falou sobre investimeuntos em iluminação com placa solar e internet, principalmente melhorias na área de saúde, com o apoio do FUNASA, oportunidade em que acompanhou de perto a vacinação contra o Covid-19, esclarecendo as populações indígenas sobre os efeitos da vacina. “Combati as fake news que provocam a desinformação”, disse o congressista.

A agenda se encerrou nesta segunda-feira, 8, em reunião para discutir emendas parlamentares com os prefeitos de Manoel Urbano, Tanizio e Sena Madureira, Mazinho Serafim ( MDB).