No aniversário de 60 anos, deputada Flordelis revela namoro com produtor de 25

O governador Gladson Cameli publicou um vídeo na tarde desta terça-feira, 9, após inúmeras reclamações sobre a lentidão na vacinação contra Covid-19 e supostos casos de “fura-fila” serem registrados em Rio Branco e no interior do Acre. Para se eximir de culpa, Cameli esclareceu à população que cabe ao Estado apenas fazer o repasse proporcional das vacinas aos 22 municípios do Acre e que a escolha de quem toma ou não a vacina é das prefeituras.

O vídeo explica o papel do Governo do Acre em relação à vacina contra o novo coronavírus. Gladson diz que o Governo Federal faz os repasses do imunizante através do Ministério da Saúde ao Estado, que posteriormente, repassa às prefeituras. “Tenho colocado a estrutura do Estado para ajudar as prefeituras, mas quem tem o compromisso e a responsabilidade de vacinar vocês, são as prefeituras”, salientou.

Essa não é a primeira vez que Cameli toca no assunto. No início de fevereiro, Cameli afirmou que o motivo de o Acre figurar proporcionalmente entre os Estados com a menor cobertura vacinal contra a covid-19 é devido à lentidão das prefeituras.

“Não sabem que o processo prático de vacinação da população é de responsabilidade das prefeituras. Não cabe ao Governo do Acre, via Sesacre, ser o protagonista do processo de vacinação da população. A responsabilidade do governo estadual é receber a vacina e fazer a distribuição a todos os municípios. Além disso, deve-se levar em conta que a inserção dos dados na plataforma de divulgação para o acompanhamento da vacinação é de responsabilidade de cada município. Considerando as questões logísticas de cada cidade, o Governo do Acre está à disposição das prefeituras para apoiá-las”, escreveu nas redes sociais.

Assista ao vídeo: