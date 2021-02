Famílias alagadas reclamam da falta de assistência do poder público

O canal Exclave, do YouTube, é especialista em discutir questões ligadas à geografia brasileira, com curiosidades, dicas e informações sobre as mais diversas regiões do país, como mapas, bandeiras, população e divisas, por exemplo.

O canal é do jornalista Olavo Soares, repórter do jornal “Gazeta do Povo”, de Curitiba (PR), que resolveu escolher a bandeira mais bonita entre todos os mais de 5 mil municípios brasileiros. E a grande campeã é do Acre. A bandeira de Capixaba foi escolhida como a mais bela do país.

A escolha elegeu as cinco bandeiras mais bonitas do país. A 5ª colocada veio da Paraíba, do município de São João dos Tigres. Na 4ª posição, a de Alcântaras no Ceará, que é inspirada na bandeira da Espanha. A medalha de bronze ficou com Botucatu, município do interior de São Paulo. A segunda mais bonita escolhida foi a bandeira de Porto Velho, capital do nosso vizinho estado de Rondônia.

Assista ao vídeo: