Daniel Zen repudia inércia da prefeitura de Rio Branco na alagação

Um dos moradores mais antigos do bairro da Base, o senhor Raimundo Monteiro Mariano, 65 anos, em entrevista ao ac24horas, relatou que vive com momentos de apreensão e medo com o aumento do nível do Rio Acre. Na manhã desta terça-feira, 08, o manancial ultrapassou a cota de alerta que é de 13,50m.

Segundo dados da Defesa Civil de Rio Branco, o manancial amanheceu marcando 13,67 metros, tendo uma elevação de mais de meio metro nas últimas 24 horas. “Moro aqui há 42 anos. A preocupação é imensa porque eu já passei por quatro alagações aqui. A preocupação é pegar alguma doença ou a minha família e também a perda de móveis. Tudo isso causa preocupações. Espero que Deus esteja do nosso lado para que não chegue como chegou aquela última”, afirmou.

Segundo a Defesa Civil, a incidência de forte chuva na capital e no interior do Estado favorece a elevação dos rios e igarapés com alagações. De ontem para hoje, a capital acreana teve um acúmulo de 9,8 milímetros de chuva.

Desde que o rio passou da cota dos 10 metros, equipes da Defesa Civil realizam monitoramento das famílias residentes em bairros alagados e medição a cada três horas no manancial.

A previsão é de mais chuva nos próximos dias, segundo o coordenador de Defesa Civil Municipal, Major Cláudio Falcão. Segundo ele, o transbordamento do Rio Acre é iminente. “Pode ser que aconteça ainda nesta semana [transbordamento]. Nós estamos preparados e nos preparando para todas as ações emergenciais”, afirmou o major.

