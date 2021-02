Enem 2021 será em novembro ou dezembro, diz presidente do Inep

Faleceu neste sábado, 6, o cantor Zezinho Corrêa, cantor do grupo Carrapicho, aos 69 anos de idade, vítima da Covid-19. O artista estava internado em um hospital particular de Manaus, após testar positivo para a Covid-19. O cantor ficou famoso nos anos 90 com o hit ‘Tic Tic Tac’, do grupo Carrapicho.

Por meio de nota, a família de Zezinho Corrêa agradeceu o apoio dos fãs. “O céu ganhou mais uma estrela que, com sua luz, brilhará para a eternidade. Obrigada por levar o nome do Amazonas para o mundo, por ser esse ser humano incrível em todos os sentidos. Você já está fazendo muita falta na nossa família, daqui vamos continuar te amando sempre. Hoje a batida do tambor se calou”.

Internação

Zezinho Corrêa foi internado com Covid-19 no dia 5 de janeiro, após sentir febres e dores no corpo no dia anterior. Na unidade de saúde, ele recebeu medicação e fez fisioterapia pulmonar. No dia 7, foi transferido para um leito de UTI de um hospital particular de Manaus, para dar continuidade ao tratamento

Cantor queria retomar o Carrapicho

Em 2020, ele e outros integrantes do grupo — que era composto por 12 pessoas — decidiram comemorar os 40 anos de carreira para relembrar os sucessos que conquistaram o Brasil em 1996. Zezinho, que morava em Manaus, no Amazonas, e durante a quarentena chegou a realizar lives, relembrando antigos sucessos do grupo, famoso nacionalmente pelo hit Tic Tic Tac (Bate Forte O Tambor).