Hospital do Juruá tem 100% das UTIs ocupadas e Governo anuncia envio de mais cinco leitos de UTI

O governador Gladson Cameli (Progressistas) visitou na tarde deste sábado, 06, bairros da capital que foram atingidos pelo transbordamento do Igarapé São Francisco. Na ocasião, acompanhado pelo Corpo de Bombeiros, Cameli falou com alguns moradores que estavam em residências alagadas e colocou o Governo à disposição para ajudar no que for possível.

No decorrer da visita, Cameli entrou em contato com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e colocou as equipes do governo à disposição da prefeitura.

“Boa tarde, meus amigos! Visitei bairros da capital para acompanhar a situação da enchente causada pelo transbordamento do Igarapé São Francisco. Estamos apoiando a Prefeitura de Rio Branco para amenizar a dor da nossa população. Agradeço ao Corpo de Bombeiros pelo trabalho árduo em assistência aos moradores”, afirmou Cameli nas redes.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), mais de 425 ocorrências foram atendidas em Rio Branco nesta sexta-feira, 5, e na madrugada de sábado, 6. Os bairros atingidos, de acordo com os chamados recebidos, foram Oscar Passos, Parque das Palmeiras, São Francisco, Conquista, Bairro da Paz, Vila Ivonete, Belo Jardim, Distrito Industrial, Santa Inês, Mocinha Magalhães e Tropical.

A chuva que atinge Rio Branco desde às 19h da noite de quinta-feira, 4, elevou o nível das águas dos Igarapés São Francisco e Batista. Segundo o coordenador municipal de Defesa Civil, major BM Cláudio Falcão, a chuva causou alagamentos em pelo menos 12 bairros e as equipes da prefeitura estão em campo para prestar o socorro às famílias atingidas.