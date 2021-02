Gladson anuncia abertura de cinco novos leitos de UTI no Hospital do Juruá 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais na manhã deste domingo, 07, para anunciar a abertura de cinco novos leitos no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul (AC).

A decisão ocorre após o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) informar na manhã deste domingo, 07, que o Hospital de Campanha do Juruá, não tem mais leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) disponíveis.

“Por conta dessa situação no Juruá, estamos enviando ainda neste domingo mais cinco respiradores e equipamentos para montagem de novas UTIs, para atender pacientes com Covid-19, no Hospital Regional do Juruá. Mais uma vez reforço meu pedido a todos para que continuemos os cuidados contra o coronavírus. Se cuide por você e por quem você ama”, afirmou.

A previsão de chegada dos equipamentos à Cruzeiro do Sul é às 13 horas deste domingo (07). Cameli anunciou a chegada nesta segunda-feira, 08, de 6 mil doses da Coronavac para idosos acima de 90 anos e profissionais de saúde nesta segunda Ao total, serão 6.400 doses do imunizante.

Até o momento, o Estado do Acre recebeu três lotes da vacina contra à covid-19, dois deles sendo da Coronavac e uma da Astrazeneca/Oxford. Com a chegada das novas doses, será o quarto lote do imunizante. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) fará a distribuição aos municípios, que darão continuidade ao plano de imunização no Acre.