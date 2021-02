Bairros de Rio Branco amanhecem alagados após forte chuva

O consumo de eletricidade atingiu megawatts médios (MWméd) em janeiro deste ano no Acre, variação negativa de 1% se comparado a dezembro de 2020, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) em boletim com dados preliminares, divulgado na noite de quarta-feira, 3 de fevereiro.

No auge da 1a onda da pandemia, em maio do ano passado, o consumo de energia no Acre caiu a 111.69 mwatts médios mas à medida em que a quarentena foi flexibilizando o consumo ia subindo. No fim do ano, a queda começou a se evidenciar novamente e chegou a janeiro marcando, segundo a CCEE, -8% -uma das maiores quedas junto com o Amazonas.

O endurecimento das medidas sanitárias explicam a redução no consumo de energia elétrica neste começo de ano. Quem mais consumiu em 2020 foi o setor de telecomunicações, que apresentou crescimento de 94% No Acre ao longo do ano. Devido provavelmente à quarentena no setor público, o segmento de serviços foi o que menos consumiu: -37% em dezembro em relação ao mês anterior.

No país foram consumidos 66.261 mwatts médios, crescimento de 1,4% na comparação com igual período de 2020.

Em dezembro, o consumo somou 66.191 MW médios. O consumo consolidado no Sistema Interligado Nacional (SIN) vem se recuperando desde julho 2020, com maiores altas registradas em setembro (4%) e dezembro (4,8%).

O mercado livre, ambiente de livre negociação de preços e fornecedores de energia, consumiu 21.160 MW médios em janeiro deste ano, alta de 9,1% – mantendo a trajetória de crescimento iniciada em agosto de 2020. Em dezembro de 2020, o consumo deste mercado registrou 19.401 MW médios.