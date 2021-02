Divulgada lista dos selecionados para receber 53 kits de salão de beleza do governo

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 5, a lista com os nomes dos 53 beneficiários do Kit Salão, um conjunto com vários itens de salão de beleza para auxiliar empreendedores do ramo no Acre.

O Kit será entregue pela secretaria de Empreendedorismo e Turismo. Os selecionados passaram por processo seletivo.

A ação é fruto do convênio federal 784765/2013 e custaram R$ 1.152,83, cada unidade. Os kits contêm máquina de cortar cabelo, secador, prancha, modelador, tesoura profissional de corte, quatro pentes de dentes largos, três prendedores de cabelo, navalha para barbear, touca perfurada, touca para hidratação, borrifador, cinco toalhas de rosto, espanador de pelo, quatro pentes de cabo fino, duas capas para cortar cabelo, mochila com carrinho, tesoura dentada e escovas profissionais pequena e grande.

Letice da Silva ficou em segundo lugar no processo seletivo. Para ela, a sensação de saber que fui selecionada é a melhor possível. “Estou muito feliz por ter sido selecionada”, contou ao portal do governo do Estado.