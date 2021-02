Prefeitura de Brasiléia adere ao Projeto “Dias Melhores” do Ministério Público do Acre

O Centro Cultural Sebastião Dantas, em Brasiléia, foi o palco da reunião de alinhamento do Ministério da Saúde (MS), com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Acre (COSEMS) e os Secretários Municipais de Saúde do Alto Acre nesta quarta-feira (3).

O evento, contou com a participação da prefeita Fernanda Hassem, dos secretários de saúde de Brasiléia, Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri; do Superintendente do Ministério da Saúde, Éden Miranda; e a secretária executiva do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Acre Nara Oliveira.

Segundo Joãozinho Melo, a reunião é uma forma de cada secretário de saúde do Alto Acre apresentar suas demandas junto ao MS para o combate ao Covid-19.

“Nós estaremos apresentando a realidade dos nossos municípios para o enfrentamento ao coronavírus e a essa fase mais aguda que a regional tem atravessado. Esperamos poder sair daqui hoje com algumas resoluções importantes para os novos cuidados que temos que ter na regional do Alto Acre”, falou Joãozinho Melo, secretário municipal de saúde de Brasiléia.

O Ministério da Saúde tem enviado para os municípios acreanos, técnicos em saúde para realizarem um acompanhamento do crescente número de casos da covid-19 e dengue nas cidades acreanas.

“Nós viemos ver quais as demandas que os municípios estão tendo hoje no enfrentamento da covid-19 e da dengue, para que o Ministério da Saúde junto com o COSEMS possa está auxiliando e fortalecendo os municípios a suprir os trabalhos”, destacou Éden Miranda, superintendente do Ministério da Saúde no Acre.

A prefeita Fernanda Hassem falou que o momento é de união, e que, nunca foi sua intenção regredir para a faixa vermelha e manter somente comércios essenciais, mas o aumento dos números de infectados e mortos se faz necessário.

“Estamos unindo todos os esforços, a prefeitura de Brasiléia não tem parado um só momento, nosso maior objetivo além da preservação de vidas é sair dessa faixa vermelha e voltar ao nosso cotidiano. Nunca foi minha intenção prejudicar o trabalhador, mas enquanto gestora, tenho obrigações e preciso cumprir leis do Plano Acre sem Covid. Peço a união de todos para combater o coronavírus, pois ele é o nosso maior inimigo que tem ceifado a vida de pais, mães, avós, amigos e amigas”, ressaltou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.