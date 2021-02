Monitorado é ferido com dois tiros enquanto chegava em barbearia no Belo Jardim

Ações dos Policiais Militares do 2° Batalhão ocorridas nessa quarta-feira, 3, resultaram na prisão de cinco criminosos e na apreensão de quatro armas de fogo e duas motocicletas roubadas na capital acreana. As prisões aconteceram no bairro Plácido de Castro, situado no Loteamento Farhat e nos bairros Vila Acre e Areal.

A primeira ocorrência aconteceu na rua Wilson Ribeiro, no bairro Plácido de Castro, onde um adolescente de 17 anos foi apreendido com um revólver calibre 38. O suspeito estava caminhando na rua quando os policiais avistaram e demonstrou sinais de nervosismo. Durante abordagem, a arma de fogo foi encontrada.

A segunda ocorrência foi na Vila Acre, durante patrulhamento de rotina. A guarnição policial avistou duas pessoas em atitude suspeita na Rodovia AC-40, nas proximidades de um posto de combustível, em uma motocicleta de cor vermelha, Placa MZU-0484. Ao perceber a aproximação dos policiais, a dupla tentou fugir em alta velocidade pela rua principal do Loteamento Farhat, mas foi abordada.

Com eles, foi encontrada uma arma de fogo calibre 38 com 6 munições intactas. Em consulta via CIOSP, os policiais verificaram que a motocicleta tinha sido roubada pela parte da manhã no bairro Canaã.

Já a terceira ocorrência foi na Travessa Beija Flor, no bairro Areal. Um criminoso da facção Bonde dos 13, identificado por Denilson, foi preso com uma pistola calibre 9mm, com 10 munições intactas.

A polícia relata que durante patrulhamento de rotina recebeu a informação de que um suspeitos com as mesmas características de Denilson havia roubado uma motocicleta e estava nas proximidades em busca de matar membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A guarnição se deslocou em direção aos bairros e no caminho avistou o criminoso, que ao ver a viatura, tentou fugir, vindo cair da moto. Ele continuou a fuga a pé, sendo alcançado mais a frente. Após revista, foi encontrado com o detido a pistola de calibre 9 mm, com 10 munições intactas. Em consulta, também foi verificado que a moto era roubada.

A última ocorrência aconteceu no Ramal da Castanheira, no bairro Vila acre, onde um criminoso de 35 anos, identificado por Cowboy, foi preso com um revólver calibre 38 com 14 munições intactas.

A polícia recebeu uma denúncia anônima de que Cowboy estava no local armado. A guarnição se deslocou até a região e conseguiu encontrá-lo na frente de sua casa.

Os Policiais Militares deram voz de prisão aos criminosos e todos foram encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.