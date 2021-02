Instituto Federal do Acre oferece mais de 1,1 mil vagas em cursos técnicos

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2021/1 de cursos técnicos integrados e subsequentes. São cursos como Agroecologia, Recursos Pesqueiros, Zootecnia, Agropecuária, Meio Ambiente.

Ao todo, estão sendo ofertadas 1.130 vagas para os campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site https://selecoes.ifac.edu.br/, até o dia 31 de março.

De acordo com edital, os cursos técnicos integrados são destinados para estudantes que concluíram o Ensino Fundamental e irão iniciar o Ensino Médio em 2021. Já os cursos subsequentes são indicados para pessoas que desejam aprimorar a carreira profissional com qualificação de curta duração.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site https://selecoes.ifac.edu.br/ e escolher a modalidade que deseja concorrer, como também selecionar o campus que pretende estudar. Na sequência deverá preencher todos os campos obrigatórios da ficha de inscrição e o formulário socioeconômico. A classificação para os cursos integrados será realizada com base nas notas/conceitos do 6º ao 8º ano, das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no Histórico Escolar do Ensino Fundamental. As notas/conceitos deverão ser informadas no momento da inscrição.

Já para os cursos subsequentes serão válidas as notas/conceitos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no Histórico Escolar do Ensino Médio. As informações também deverão ser apresentadas no ato da inscrição.