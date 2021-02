Construção civil gerou 3% dos empregos no Acre e será carro-chefe de investimentos em 2021

Dos 4.555 empregos com carteira assinada gerados em 2020 no Acre, somente 135 postos de trabalho – ou apenas 3% do total – foram provenientes do setor da construção civil.

O Governo do Acre acredita fortemente na geração de empregos no setor e trabalha para ampliar as obras de infraestrutura no Estado, sendo a construção civil o pilar do projeto.

O segmento com maior participação no saldo foi o dos serviços, que praticamente sustentou a empregabilidade no ano em que a pandemia se instalou no Acre, com 57% de aumento.

Serviços são seguidos pelo comércio, que respondeu por 30,6% das vagas formais e indústria (6,9%). O setor da agropecuária foi o que menos contribuiu com saldo de 0,5%.

Os dados do Caged foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. Para mais informações, os interessados podem acessar portal http://observatoriodoacre.org.br/.