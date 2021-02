PF tenta desarticular facção que transporta drogas para cidades do interior do Acre

O deputado Jenilson Leite (PSB) pediu que o governo resolva imediatamente o pagamento do auxílio emergencial para os profissionais da saúde, cujo decreto não foi reeditado ainda. “Cansados, trabalhando e se dedicando precisam de seu pagamento em dia”, disse o parlamentar.

A baixa vacinação contra a Covid-19 também foi avaliada pelo parlamentar, que pediu ao governo para comprar mais doses para ampliar a cobertura. “Reenfatizo a necessidade de o governo comprar direto”, disse. “Do contrário vamos estar aqui no conflito de interesse. Somente com a vacinação poderemos melhorar a economia do nosso Estado”.

Segundo Jenilson, há profissionais que estão sendo vacinados sem estar na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Por isso, ele pediu a relação de quem já tomou a vacina através de requerimento dirigido ao governo do Estado. “A vacina precisa ser para aqueles que estão na linha de frente não para os que tem acesso fácil”.