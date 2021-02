Mesmo com decreto, Acre tem comércios abertos e circulação de pessoas na rua

Apesar de o Estado do Acre estar indo para o terceiro dia de Bandeira Vermelha na classificação de risco da Covid-19 em todas as regiões, a movimentação de pessoas na capital acreana nesta quarta-feira, 3, foi praticamente normal. Mesmo com o decreto governamental que impede o funcionamento de estabelecimentos considerados não essenciais neste momento de crise da pandemia, não foi difícil encontrar comércios, lojas, e outros estabelecimentos abertos.

Além disso, também foi notado pela reportagem do ac24horas pontos com aglomeração de pessoas em bancos e restaurantes, que funcionaram boa parte da manhã sem adoção de medidas sanitárias como uso de máscaras, distanciamento social e sem local adequado para higienização das mãos com águas, sabão ou álcool.

Logo pela manhã, um pequeno grupo de comerciantes e empresários também se reuniu em frente ao Palácio Rio Branco na tentativa de chamar atenção do poder público estadual para a possibilidade de reabrir o comércio neste período. A ideia dos empresários é encontrar uma solução para evitar a propagação do vírus e ainda seguir funcionando, sem necessidade de fechar as portas.

Nesta quarta-feira, o Acre confirmou mais 498 casos de pessoas infectadas com o coronavírus e registrou mais 3 mortes em decorrência de complicações da Covid-19. Agora, o estado tem 49.547 casos positivos e 879 óbitos.

Veja as fotos de Sérgio Vale/ac24horas.com (todos os direitos reservados).

