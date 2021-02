Lei municipal que definia academia como serviço essencial é suspensa pela justiça

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 há a discussão sobre a imunização em mulheres grávidas, puérperas, que são as mulheres que tiveram filho até 45 dias, e as lactantes.

A dúvida é que por conta da “pressa” em se produzir uma vacina para tentar deter a pandemia mundial, a segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas nestes grupos. No entanto, estudos em animais não demonstraram risco de malformações.

No último dia 27 de janeiro, a Sociedade Brasileira de Pediatria, divulgou seu guia prático de atualização sobre as vacinas contra a Covid-19.

De acordo com o documento, no caso das mulheres grávidas, a vacinação poderá ser realizada de acordo com a decisão do médico e da gestante. “Para as mulheres pertencentes ao grupo de risco e nestas condições, a vacinação poderá ser realizada após avaliação cautelosa dos riscos e benefícios e com decisão compartilhada, entre a mulher e seu médico prescritor”.

O guia diz ainda que as gestantes que forem vacinadas inadvertidamente, que pode acontecer no caso da mulher e imunizar sem ainda saber que está grávida, o profissional deverá tranquilizá-las sobre a baixa probabilidade de risco e encaminhar para o acompanhamento pré-natal de rotina.

A vacinação inadvertida deverá ser notificada no sistema de notificação e-SUS notifica como erro de imunização, para fins de controle e monitoramento de imunização, para fins de controle e monitoramento de ocorrência de eventos adversos.

No caso das puérperas, como são chamadas as mulheres que tiveram filho até o prazo de 45 dias, e as lactantes não há objeção, de acordo com o guia. “Puérperas e lactantes pertencentes aos grupos prioritários devem ser vacinadas normalmente com qualquer uma das vacinas”.