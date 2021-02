Juruá segue com alto índice de pacientes com Covid-19 e comércio resiste ao decreto

Apesar do decreto governamental de fechamento do comércio não essencial durante a Bandeira Vermelha da pandemia do novo coronavírus, para a redução de pessoas contaminadas, parte do comércio de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, permanece aberta nesta quarta-feira (3).

A assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que uma Força-Tarefa vai percorrer o comércio ainda nesta quarta. “Uma força- tarefa da saúde e segurança estará passando para informar sobre a necessidade de sermos atenciosos ao decreto”.

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha, critica o decreto e questiona a efetividade da medida, além de cobrar medidas de suporte ao comércio para evitar desemprego e fome. “Antes do Decreto havia pouca fiscalização aos locais onde há aglomeração como a Caixa Econômica Federal e os balneários. Os danos a economia são grandes com o Decreto e deveria ter vindo acompanhado de medidas como prorrogação de ICMS e isenção de taxas municipais e alvarás”, conta.

Aumento de internação por Covid-19

Nesta quarta-feira, 3, há um total de 86 pacientes internados com Covid-19 no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul e das 20 vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) , 17 estão ocupadas e 2 pessoas morreram. 69 pacientes estão internados na clínica médica. Cinco altas médicas foram dadas.

Nessa terça-feira, 2, ao menos 5 pessoas morreram na Unidade Hospitalar e havia 83 pacientes internados, sendo 69 na clínica Covid e 14 na UTI.