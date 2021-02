Bebê de 17 dias que estava engasgada é salva por militares

Instalado no Acre em janeiro de 1998, Instituto Euvaldo Lodi oferta serviços para aperfeiçoamento da gestão e capacitação empresarial com excelência

Com serviços voltados para o desenvolvimento e elevação da competitividade do setor industrial no estado, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AC) celebra, nesta sexta-feira, 29 de janeiro de 2021, 23 anos de sua instalação no Acre. Com sua brilhante trajetória de mais de duas décadas, a instituição tornou-se um importante aliado do empresariado local.

O empenho em cumprir, com excelência, sua missão de promover o aperfeiçoamento da gestão, a capacitação empresarial e a interação entre as empresas e os centros de conhecimento, faz do IEL/AC a grande referência em educação e inovação no Estado.

Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o IEL/AC, assim como praticamente todas as instituições do Acre e do Brasil, foi obrigado a se adaptar ao chamado “novo normal”. E o desafio foi encarado de frente. Prova disso é que, ainda em setembro de 2020, o Instituto Euvaldo Lodi retomou suas atividades do setor de educação com o primeiro curso presencial de Licitações e Contratos Administrativos pós-quarentena. Obedecendo todos os protocolos de segurança e distanciamento social, a capacitação foi um sucesso e recebeu elogios de todos os participantes.

“Tivemos que nos adaptar rapidamente à realidade atual exigida pela pandemia. E isso só foi possível com a utilização das ferramentas disponibilizadas por nossas entidades nacionais, como a Faculdade da Indústria IEL, que disponibilizou diversos cursos gratuitos para nossos clientes. Como instituição de apoio, não poderíamos ter agido de outra forma. Assim, todos nós do Sistema FIEAC ‘demos as mãos’ às empresas para, juntos, enfrentarmos as dificuldades que estariam por vir”, pontua o superintendente do IEL/AC, Jorge Luiz Vila Nova.

O presidente da FIEAC e diretor Regional do IEL, José Adriano, enaltece o trabalho realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi no Acre. “O IEL tem desempenhado um importante papel de apoio às empresas, com consultorias e outros serviços estratégicos que ajudam a aumentar a competitividade e sustentabilidade das indústrias, além, é claro, de oportunizar o ingresso de jovens no mercado de trabalho. É uma instituição imprescindível para o desenvolvimento do nosso estado”, assinala o empresário.

Nosso Cartão – Além das consultorias e capacitações ofertadas, o IEL/AC firmou uma parceria com a Personal Card e passou a oferecer a empresas públicas e privadas o “Nosso Cartão”. Trata-se de uma ferramenta de gestão de benefícios que proporciona acesso aos serviços de uma ampla rede credenciada.

Entre as vantagens e benefícios, o Nosso Cartão dá acesso a serviços odontológicos, consultas e exames médicos, farmácias, supermercados, mercearias, livrarias e papelarias, óticas, clínicas de estética e bem estar, locação de espaços, formação esportiva, academia e atividades física, e outros inúmeros segmentos, com a facilidade de desconto em folha de pagamento. As empresas interessadas podem entrar em contato com o IEL pelos telefones: (68) 3212-4270/4272.

IEL/AC EM NÚMEROS – De 2015 a 2020

– Educação Empresarial

5.243 participantes em palestras/cursos

– Programa de Estágio

7.282 estagiários inseridos no mercado de trabalho

– Consultoria e Inovação

840 consultorias empresariais

– Pesquisa

135 Pesquisas

Assessoria Sistema FIEAC