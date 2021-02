Na fase vermelha, Acre passa dos 49 mil casos e tem mais 3 mortes por Covid-19

O registro de novos casos de infecção pelo novo coronavírus no Acre continua alto um dia após o governo do Estado decretar Bandeira Vermelha para todas as regiões. O boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) nesta terça-feira, 2, mostra que nas últimas 24 horas houve o registro de 229 novos casos. Com isso, o número de infectados subiu de 48.820 para 49.049 nas últimas 24 horas.

Mais 3 notificações de óbitos foram registradas nesta terça-feira, sendo 2 do sexo masculino e uma do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 876 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 137.267 notificações de contaminação pela doença, sendo que 87.633 casos foram descartados e 585 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 43.852 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 197 pessoas seguem internadas.

Óbitos do sexo masculino:

Morador de Rio Branco, F. A. M. A., de 56 anos, deu entrada no dia 29 de dezembro de 2020, no Hospital Santa Juliana, vindo a falecer no dia 28 de janeiro de 2021.

J. R. C. L., de 52 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 8 de janeiro, no Hospital Santa Juliana, vindo a óbito no dia 30 do referido mês.

Óbito do sexo feminino:

Moradora de Rio Branco, M. C. S. S., de 53 anos, deu entrada no dia 28 de janeiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro.