Escolas particulares suspendem aulas presenciais com o Acre na bandeira vermelha

Diversas escolas particulares haviam iniciado o ano letivo de 2021 na última semana. A previsão era de que diversas instituições desse início nesta semana e o restante a partir da segunda-feira da próxima semana.

Com o decreto do governo que recoloca o Acre na faixa vermelha, quem já havia iniciado as aulas foi obrigado a suspender a presença dos alunos nas escolas.

A volta às aulas presenciais foi autorizada por meio do decreto 7225 de novembro do ano passado. No documento, o governo estabelece as medidas que cada escola deve adotar para garantir a segurança das crianças e evitar a proliferação do vírus. Consta também que as aulas presenciais só são permitidas se o estado estiver nos níveis de atenção (bandeira amarela, ou de cuidado (bandeira verde), o que não é o caso no momento.

Os estabelecimentos devem apostar agora em aulas remotas, assim como na rede pública estadual, onde o governo já marcou o reinício das atividades para a próxima segunda-feira, 8 de fevereiro.

“Estamos em um momento crítico e agora é o que deve ser feito para evitar o crescimento ainda maior dos casos da Covid-19 em nosso estado”, afirma Elizabeth Costa, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Privados do Estado do Acre (Sinepe/AC).