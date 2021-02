Casal é preso ao tentar trazer mais de 15 quilos de cocaína para Rio Branco

Um casal que ocupava um veículo modelo i30 foi preso na tarde dessa segunda-feira, dia 1º, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto transportavam cerca de 15 kg de pasta base de cocaína, no km 123 da BR 317, no município de Capixaba, vindo em direção à capital Rio Branco.

Os suspeitos foram abordados pelos policias numa fiscalização na rodovia que faz a ligação do estado do Acre com os países vizinhos. Os policiais suspeitaram das atitudes do casal, que apresentavam nervosismo excessivo e respostas desencontradas entre eles, e de uma mochila que era transportada no banco de trás do carro.

Ao estranharem o peso da mochila, a polícia abriu e encontrou 15 embalagens de produto suspeito. Já em Rio Branco, a substância foi pesada e testada, sendo contatado se tratar de 15,3 kg de substância semelhante à pasta base de cocaína.

O casal e a substância foram encaminhados para a Polícia Federal de Rio Branco, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), para os procedimentos cabíveis.