Novo Refis atrairá empresas ao Acre, diz secretário de Fazenda

O Programa de Recuperação Fiscal 2021 lançado no dia 21 de janeiro agradou a classe empresarial. O empenho do governador Gladson Cameli e do secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier, foi no sentido de contemplar o máximo de contribuintes possíveis e permitir que o empresariado regularize débitos tributários e ajude na retomada da economia local.

O Refis é um compromisso do governo desde o início da campanha e tem o intuito de resgatar os micro e pequenos empresários, disse o governador durante a solenidade de abertura na Associação Comercial do Acre. “Com este Refis, estabelecemos um incentivo para que as empresas voltem a se instalar, a crescer e a empregar no Acre”, afirmou.

“Chegamos a um bom termo. Foi um estudo construído com toda a classe empresarial e é neste espírito de união que fazemos desse Refis, o melhor para a sociedade acreana”, explicou Rômulo.

O programa do Refis 2021 foi construído junto das instituições, empresários e toda classe que são os mais beneficiados com o programa, disse o presidente do Conselho de Contabilidade no Acre, Wellington Chaves. “O conselho de Contabilidade tem orgulho em participar do momento de construção do programa que beneficiasse a classe empresarial com redução dos encargos das dívidas com o Estado e que incluísse os microempreendedores individuais e os produtores rurais”, finalizou.