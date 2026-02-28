A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, realiza neste sábado (28) uma ação preventiva de vacinação contra a meningite em cinco pontos da capital. A mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir o risco de adoecimento, especialmente entre crianças e adolescentes. Durante a ação, também está sendo ofertada a vacina contra a influenza.
A vacinação ocorre em pontos estratégicos da cidade. No Via Verde Shopping, o atendimento acontece das 14h às 22h. Já nas quatro URAPs que funcionam neste sábado, o serviço está disponível das 7h às 17h.
Participam da mobilização a URAP Francisco Roney Meireles, URAP Augusto Hidalgo de Lima, URAP Farmacêutica Cláudia Vitorino e URAP Rozangela Pimentel.
Nos cinco pontos, estão sendo disponibilizadas vacinas para crianças de 3, 5 e 12 meses e adolescentes de 11 a 19 anos, conforme o calendário vacinal. Pais e responsáveis também podem aproveitar a mobilização para se vacinar.
A meningite é uma doença grave, que pode evoluir rapidamente, mas é prevenível por meio da vacinação. A ação deste sábado reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção e a proteção da saúde da população.