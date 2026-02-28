O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump confirmou os ataques do país com Israel contra o Irã neste sábado (28). Trump descreveu a campanha militar como “massiva e contínua”, acrescentando que vidas americanas podem ser perdidas como resultado.
Trump afirma que o objetivo da ofensiva é “defender o povo americano” do que chamou de “aneaças do governo iraniano”. Em um vídeo publicado na rede social Truth Social, o presidente dos EUA disse que irá destruir os mísseis do Irã e garantir que o país do Oriente Médio não terá armas nucleares.
Explosões foram ouvidas no centro da capital Teerã, na manhã de hoje. Não há informações de feridos.
Fontes informaram à agência de notícias Reuters e à CNN que a operação pode durar vários dias. Os ataques ocorrem após semanas de negociações entre os EUA e o Irã, na tentativa de fechar um acordo sobre o programa nuclear iraniano.