A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve, por unanimidade, a condenação de Bruno Rodrigues da Cunha a mais de nove anos de prisão por assaltar e tentar estuprar duas mulheres em Rio Branco. O colegiado negou provimento ao recurso da defesa, que pedia a absolvição sob alegação de fragilidade das provas.

Bruno Rodrigues havia sido condenado a 9 anos, 8 meses e 25 dias de prisão pelo Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões da capital. Com a decisão da Câmara Criminal, a condenação foi mantida e ele permanece preso.

De acordo com o processo, os crimes ocorreram na noite de 1º de junho de 2020. No primeiro caso, no bairro Alto Alegre, o acusado invadiu uma residência onde uma mulher estava sozinha com o filho. Conforme os autos, ele a ameaçou com uma arma, exigindo dinheiro e telefone celular, além de ameaçá-la de estupro.

O abuso não teria sido consumado porque outra pessoa chegou ao local, momento em que o homem fugiu levando o celular da vítima.

Em seguida, no bairro Tancredo Neves, ele invadiu a casa de outra mulher, mãe de quatro filhos, entre eles um bebê de três meses. Segundo o relato, a vítima foi agredida, e o acusado fugiu com o celular e outros pertences.

O homem foi preso por policiais militares e autuado em flagrante. Posteriormente, foi julgado e condenado.

Ao analisar o recurso, o relator destacou que o acusado foi reconhecido pelas vítimas, confessou os crimes e estava em posse de um porta-joias pertencente a uma delas no momento da prisão.

“Há conjunto probatório nos autos em desfavor do apelante, tudo ensejar a caracterização da autoria delituosa em relação ao mesmo, o que impede sua absolvição e enseja a mantença da condenação”, afirmou o relator em seu voto, que foi acompanhado pelos demais desembargadores.