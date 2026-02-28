Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O sábado (28) será marcado por tempo quente, com sol entre nuvens e chuvas pontuais no Acre. Em algumas áreas, as precipitações podem ser mais intensas, embora a probabilidade de temporais seja considerada baixa, conforme previsão do portal O Tempo Aqui.

O mesmo padrão climático deve atingir grande parte do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru. Há alerta para alta probabilidade de chuvas muito fortes em Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso.

Leste e sul do estado

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será quente, com predomínio de sol e nuvens e possibilidade de chuva em pontos isolados.

A probabilidade de chuvas fortes e temporais é baixa. A umidade relativa do ar mínima varia entre 50% e 60% durante a tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 85% e 95% ao amanhecer.

Os ventos sopram fracos a calmos, com direção predominante do norte e variações de noroeste pela manhã, passando a nordeste a partir do fim da tarde. A chance de ventos fortes é baixa.

Centro e oeste

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a previsão também indica tempo quente, com sol, nuvens e possibilidade de chuvas isoladas.

A probabilidade de chuvas fortes e temporais é baixa. A umidade mínima varia entre 55% e 65% à tarde, e a máxima pode chegar a 90% a 100% ao amanhecer.

Os ventos sopram fracos a calmos, com direção norte e variações de noroeste e nordeste. Não há indicativo de ventos fortes com risco significativo.

Temperaturas por região:

• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 32°C e 34°C;

• Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 32°C e 34°C;

• Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 32°C e 34°C;

• Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;

• Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 32°C e 34°C;

• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 31°C e 33°C;

• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 31°C e 33°C.