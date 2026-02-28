A Lux Club, apontada como a única casa noturna em funcionamento na capital, será inaugurada neste sábado (28), a partir das 22h, na Avenida Ceará, nº 2563, bairro Jardim Nazle, em Rio Branco. O espaço funciona na avenida Ceará, 2563c jardim Nazle.
De acordo com a direção, o local passou por uma ampla reforma, com proposta moderna e nova estrutura para receber o público. A organização informa ainda que a casa possui alvará de funcionamento e que a programação deve se estender até as 5h da manhã.
Programação de estreia
Para marcar a noite de inauguração, a Lux Club preparou uma programação com diversas atrações musicais. Estão confirmados Lauro Felix, Belmont, Felipe de Paula, DJ Neto Bacelar, Spacecaps, DJ El Máscarado, Jadson Santos, Vinni Rodrigues e DJ El Padre.
A entrada será permitida conforme a capacidade do espaço, estando sujeita à lotação.