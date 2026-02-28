Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A Defesa Civil de Rio Branco divulgou na manhã deste sábado (28) o boletim diário de monitoramento do Rio Acre. De acordo com a medição realizada às 5h19, o nível do manancial marcou 7,83 metros, apresentando tendência de queda.

O boletim também informa que não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 milímetro.

Continua depois da publicidade

Atualmente, o nível do rio permanece bem abaixo das cotas de referência. A cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros.